Ruth Karina confesó el terrible momento que vivió al estar en medio de una balacera en el distrito del Rímac cuando era trasladada a una de sus presentaciones el último jueves.

Y es que según lo que comentó la cantante peruana, tuvo que verse obligada a esconderse para no ser rebasada por los tiros al aire que daban los delincuentes. “Fue algo terrible, nunca pensé estar en una situación como esa y poder ser víctima de alguna bala perdida, hay mucha inseguridad en las calles y cualquiera podría resultar herido”, comenzó diciendo.

“Habíamos atravesado Barrios Altos y debido al tráfico el auto se detuvo y de una combi que estaba adelante, salió una persona, que creo que sería policía o un agente de seguridad, pues comenzó a disparar como persiguiendo a alguien y solo nos quedó agacharnos en los asientos, mientras el sonido de los disparos nos asustaba”, agregó para Trome.

En ese sentido, Ruth Karina afirmó que agradecía que no le haya pasado nada a ella, ni a su equipo de trabajo. “Gracias a Dios no me pasó nada, ni a las personas que me acompañaban. Felizmente que a los pocos minutos el auto comenzó a moverse y pudimos salir sin haber sufrido daño. Pude llegar hasta el local del show que iba a realizar, que era un show privado, pero tuve que esperar cerca de una hora para poder tranquilizarme. Hasta ahora estoy nerviosa, siento dolores en el estómago y un poco alterada”, finalizó.

