Aleska Zambrano, la madre de la hija de Said Palao, contó que decidió viajar con su madre y la pequeña Caetana a Estados Unidos.

A través de Instagram, Aleska Zambrano compartió fotos y videos del viaje que realizó con su madre, Mary Loret de Mola, y Caetana. Inicialmente llegaron a Miami, donde disfrutaron de las playas.

Poco después viajaron a Orlando, donde visitaron Magic Kingdom en Walt Disney World. La pequeña Caetana se mostró muy emocionada por conocer el castillo de la Cenicienta.

”¡Nunca lo había visto desde tan cerca!”, dijo la hija de Said y Aleska al llegar al famoso parque de Disney.

La niña también grabó un video desde el celular de su mamá donde contó que había conocido a las princesas: “Estoy en Disney, me he tomado fotos con las princesas, he estado en el castillo y ahora sigo en el castillo”.

