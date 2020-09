El accidente que tuvo la mamá de la integrante de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria, ha sido una noticia que ha causado conmoción y mucha preocupación. Y es que aunque Verónica Alcalá salió bien de la primera operación, su estado de salud aún es reservado.

“Gracias a todos por sus palabras, sus oraciones, sus llamadas y mensajes de preocupación por mi mamita. Ella está delicada, pero ya pasó la primera operación. Es la mujer mas fuerte que conozco”, expresó la modelo.

Por su parte, Said Palao no dudó en apoyar a su saliente en este momento complicado que viene pasando en el plano familiar, demostrando el gran aprecio y cariño que siente por ella. ”Se sentía mal con la noticia que tuvo y dentro de lo posible la he tratado de acompañar, de ayudar, porque estaba nerviosa, manejarle el carro, tratar de que esté bien”, manifestó.

“Sé que está pasando momentos difíciles pero ella es una chica fuerte. Yo sé que su mamá también es fuerte, no la conozco mucho, pero por todo lo que he escuchado, yo creo que va a salir adelante y todo va a estar mejor”, agregó.

Said Palao apoya a Alejandra Baigorria - Ojo