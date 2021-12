Alejandra Baigorria y Said Palao viajaron a Miami, Estados Unidos, para recibir el año 2022. El chico reality no dejó de presumir sus vacaciones en esa ciudad, pero una usuaria no se aguantó las ganas de criticar a la pareja.

En una publicación de Instagram, Said Palao se mostró feliz al lado de Alejandra Baigorria en este viaje: “Una aventura más juntos”, escribió el chico reality. Sin embargo, una cibernauta aseguró que la ‘gringa de Gamarra’ era la que cubría los gastos.

“Ella pagará todo jajaja”, escribió la usuaria, desatando la furia de Alejandra Baigorria. La empresaria no se quedó callada: “Qué ridícula es la gente, habla por hablar!!! Jajaja pero mientras nosotros somos felices y la pasamos lindo”.

Asimismo, Alejandra Baigorria aseguró que ambos trabajan para viajar y darse otros gustos: “Porque trabajamos ambos durooo para darnos los gustos que podemos!!! Así que si tanto sabes de mi vida debes dormir conmigo o seguro eres mi tarjeta de crédito!!! Anda vive tu vida!!! Esta gente es la que merece que todos la bloqueemos”.

El periodista Samuel Suárez publicó la pelea de Alejandra Baigorria con la usuaria y comentó lo siguiente: “Nunca falta la gente mal hablada que cree Baigorria es “sugar” y ella explota con todo”.

Foto: Instarándula

