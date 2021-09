Said Palao, el integrante de ‘Esto Es Guerra’, no evitó responder sobre su futuro con Alejandra Baigorria, con quien sí planea tener una familia a futuro. Y es que chico reality, de 28 años de edad, confirmó que sí le gustaría tener un bebé con la empresaria.

“Claro en un futuro sí, de todas maneras (...) tampoco tan lejano, tampoco de acá a 10 años, pero sí en un futuro formar una familia”, señaló, ante la incredulidad de las conductoras de ‘En Boca de Todos’, Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

Fue allí que el vidente Teo aseguró que la pareja tendría a su primer bebé en el 2022. Cabe indicar que Said ya tiene una hija con su expareja, Aleska Zambrano, quien le acusó de no estar al día con la pensión de alimentos.

“No soy ajeno a tener una hijita y tampoco me molestaría. Es más, cuando he conversado con Ale a ella le gustaría tener un varoncito y a mi me encantan las mujercitas. Hay disputa, ella quiere una cosa y yo otra, pero con lo que venga estoy feliz”, comentó en el programa en vivo.

