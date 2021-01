El modelo Said Palao ha sido duramente criticado por no asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija porque se encuentra de vacaciones con su novia, Alejandra Baigorria.

Desde entonces mucho se ha dicho sobre el participante de “Esto es guerra” e incluso Aleska Zambrano, la madre de la hija de Said Palao, mandó una indirecta por Instagram.

“Nunca nadie está muy ocupado todo el tiempo... Sólo depende en qué número estás en su lista de prioridades”, fue la frase que Aleska Zambrano publicó en sus historias.

En las imágenes de la fiesta de la pequeña Caetana, algunos usuarios expresaron su indignación con Said Palao.

“¿Y su padre? Paseando con su enamorada, qué mal, primero son los hijos, después el resto”, se lee en uno de los comentarios.

Foto: captura Instagram

Sin embargo, algunos usuarios defendieron que Said Palao no asista poniendo de excusa a la pandemia: “Hubiera sido muy irresponsable al asistir a cumple de su pequeña , ya que esta expuesto al virus , y creo que fue lo mejor”, lo defendió una mujer.

Aleska Zambrano no se quedó callada y dejó entrever que para ella, no hay excusa que valga: “El virus está hace un año, no hace un mes”, fue su contundente respuesta.

Foto: captura Instagram

