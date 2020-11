Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutan de un romántica estadía en Máncora, días antes de su esperada participación en la Gran Semifinal “Esto Es Guerra”, que se transmite por América TV.

La relación de Alejandra y Said está en su mejor momento, por lo que él fue consultado si la mamá de Ale ya le dio su bendición.

“Es una señora super chévere, super jovial, lo estamos pasando chévere dentro de todo. Ceo que aún nos falta mucho por conocer, pero en mi primera impresión, todo super chévere, en ambas partes” , comentó.

Sin embargo, una pregunta que tal vez incomodó a la pareja fue si ya han conversado sobre la posibilidad de tener hijos, pues es conocido el deseo de la empresaria de ser madre.

¿Qué respondió Said?

“Es muy pronto para ponerse a conversar de estos temas, son temas de planificación, sería muy irresponsable de ambas partes ponernos a conversar sobre eso, porque recién nos estamos conociendo, recién nos estamos llevando bien. Las cosas se hacen por pasos, uno no puede pensar en mil cosas cuando uno no termina de conocer a la persona. En su momento se va a tener que hablar del tema, pero creo que es muy pronto para decir algo al respecto”, dijo ante la pregunta de OJO.

“Me parece bien que las mujeres no tengan la necesidad de estar con un hombre para ser mamás”, agregó Said.

Con o sin Said

Por su parte, Alejandra Baigorria fue más contundente en su respuesta:

“Desde que congelé mis óvulos estoy súper tranquila porque el día que quiera ser mamá no le tengo que preguntar ni a Said ni a nadie, el día que quiera ser mamá lo voy a hacer con o sin pareja (...) seré mamá cuando a mí me provoque”.

Competencia

Mañana lunes, 09 de octubre, a las 6: 50 de la tarde, una vez más la televisión nacional quedará paralizada para vivir un encuentro entre los equipos más históricos: Guerreros y Combatientes.

Esta vez, Alejandra y Said saldrán a competir junto al equipo de los guerreros, motivos por lo cual existe gran expectativa, ya que han declarado que dejarán todo en la cancha, pese a que sus corazones siguen siendo Combatientes.

