Ducelia Echevarría ha recibido muchos cuestionamientos sobre su voz, pero recientemente salió a la luz un video de la chica reality cuando tenía solo 19 años y una voz diferente.

En el video se observa a una joven Ducelia cuando participó en el Miss Perú representando al departamento de Pasco.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su voz, ya que sonaba más fina y dulce.

Actualmente, Ducelia Echevarría tiene una voz más aguda, lo que ha llevado a muchos a cuestionar qué le pasó.

Según el programa “Mujeres al mando”, Ducelia Echevarría explicó que no era un cambio en su voz sino que esteba “temerosa” por ser su primera participación en TV.

“Cuando uno inicia siempre es tranquilita, tímida, mi voz estaba toda temerosa porque era la primera vez que salía en un escenario frente a tanto público. Uno va pasando cosas malas también, ahora sé qué errores he cometido y así enseñarle a mi hija para que no los vuelva a cometer”, explicó.

“Que piense la gente lo que le da la gana, a mi no me importa, yo sé lo que he pasado en mi vida pasada, han sido épocas complicadas, hay gente que no merece explicaciones, al público le digo que saquen las conclusiones que quieran”, agregó.

