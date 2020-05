La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, reveló a través de su Instagram, a qué personas les contó primero que estaba embarazada, tras enterarse.

La joven contó que a las primera personas que les dijo de su gestación, además de su pareja, fue a sus hermanas y a una tía. Luego de ello, recién se enteró Melissa Klug.

“A los primeros que avisé fueron a mis hermanas y a una tía que le tengo mucha confianza, después de ellas tres, empezamos a pasar la noticia, hasta que tuve que hablar con mi mamá y con mi papá”, contó Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.

Además, dijo tener un poco de temor sobre la reacción de sus padres, sin embargo, reveló que su padre, Abel Lobatón tomó bien la noticia.

“Obviamente no esperaba que tuvieran la mejor reacción del mundo, pero como ya lo dije anteriormente, yo vivo hace un año y me mantengo sola, no esperaba que me gritaran o algo así. Mi papá lo tomó bien, pero esperaba que me gritara, aunque nunca ha sido así”, añadió la joven quien por fin reveló su dulce espera.

