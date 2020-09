Samahara Lobatón luce orgullosa su pancita de embarazo en las redes sociales. Pese a la lluvia de críticas que recibió por convertirse en madre a sus 19 años, la hija de Melissa Klug ha logrado sobrellevar su gestación alejada de los escándalos.

Samahara supo aprovechar los casi 900 mil seguidores en Instagram para obtener ingresos económicos y poder costear los gastos que supone el embarazo, la mudanza a su nuevo departamento, la clínica y hasta el baby shower.

Tras hacer las pases con su madre, Samahara ya está lista para recibir a su pequeña Xianna en las próximas semanas. Por ello, dedicó una conmovedoras palabras a su bebita, a quien le prometió seguir trabajando para que se sienta orgullosa de ella.

“Eres el amor más bonito y perfecto que tengo es inexplicable lo que siento por ti, cada patadita de amor que me das me llenan el alma de una forma inexplicable, estoy enamorada y aún no nos hemos visto cara a cara”, mencionó en Instagram.

Además, se dio tiempo de enviar un contundente mensaje a sus detractores,

“Por algo pasan las cosas, siempre dicen eso pues hoy puedo decidir qué si es cierto! Soy una mujer con metas cortas y largas bien puestas estoy cumpliendo todo lo que me propuse para ti antes de que llegues, para que te sientas orgullosa de tu mamá , porque sí, soy chibola como dicen, pero una chibola que se puso bien los pantalones y está logrando todo por su familia”.

