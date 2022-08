Samahara Lobatón nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta pública, pero esta vez por testimonios que expuso el programa de Magaly Medina, donde dos emprendedoras no quedaron conformes con los servicios de publicidad que les otorgó la hija de Melissa Klug.

Y es que dichas marcas trabajaron con la hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’ y desembolsaron S/ 350 soles para realizar un sortero en el perfil de Samahara, quien les prometió que ganarían de 500 a 1000 seguidores.

“Me contacto con ella, luego l e hago el abono (…) Pero yo obtuve a lo mucho 380 seguidores, exagerando, prácticamente un sol por seguidor ”, comenzó diciendo una joven emprendedora.

En ese sentido, otra mujer también afirmó que la influencer no le soluciona su problema y se negaron a realizarle la devolución del dinero al no obtener los resultados esperados. “No me han llamado... Por favor, hasta el día de hoy no me dan solución a mi compra. Devuélvame mi dinero”, se logra leer en el mensaje.

