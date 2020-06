Samahara Lobatón fue entrevistada por Magaly Medina y contó detalles de la llegada de su hija en noviembre próximo.

Sin embargo, la hija de Melissa Klug vivió un incómodo momento cuando la “urraca” le preguntó sobre el trabajo de su pareja, Youna.

“Corta en la casa, pero solamente a un círculo cercano y es todo un tema para que corte ahorita. No (todavía no tiene una barbería propia)”, respondió Samahara Lobatón.

“Tú has dicho que para ti lo material no es todo, ¿es cierto eso?”, preguntó la “urraca”.

Según la ex chica reality, lo que más le importa es tener un hogar con amor y no con cosas materiales: “Sí, siempre lo he dicho, es una forma de pensar que tengo y lo he pensado toda mi vida. Está bien, sí necesitamos de las cosas materiales pero para mí no es indispensable las cosas materiales, yo prefiero vivir en un departamento, con mucho amor, un ambiente de armonía, de calma”.

Pero la “urraca” la sorprendió advirtiéndole que de amor no se vive: “Claro, pero tu sabes que, como nos decían las abuelas antes, podrá haber mucho amor pero de pan y cebolla no se vive”.

Samahara Lobatón, por su parte, asegura que tanto ella como su novio tienen ingresos.

“Sí, por supuesto, igual los dos trabajamos, yo siempre he sido muy independiente, siempre he trabajado”.

