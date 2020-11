Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al asegurar que puede hacer su “vida normal” pese a que se convirtió en madre hace pocos días.

“¿Puedes hacer tu vida normal o es 24/7 como dicen?”, le preguntaron en sus historias de Instagram.

La hija de Melissa Klug aseguró que aunque sí dedica todo su tiempo a su bebé, sí puede hacer su vida: “En realidad sí es 24/7 porque le doy de lactar pero a veces me saco leche y es más fácil dejarla en casa con tomas de leche para que pueda aguantar hasta que yo llegue, pero sí”.

Además, Samahara Lobatón aseguró que tener un bebé no estanca la vida de la madre, sino que “impulsa" a ser mejor.

”Sí puedes hacer tu vida. Un hijo no te estanca, no te atrasa, te impulsa a ser mejor", expresó.

De otro lado, Samahara Lobatón reveló que su pareja la ayuda mucho: “En verdad no me puedo quejar, Youna me ayuda muchísimo en las madrugadas”.

Samahara lobatón sobre su bebé - diario ojo

