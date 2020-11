Samahara Lobatón se animó a contestar las inquietudes de sus seguidores sobre su etapa como madre primeriza. Y es que la hija de Melissa Klug fue consultada por cómo afrontaba ella y su pareja Youna las trasnochadas con su pequeña Xianna.

La también ‘influencer’ confirmó que su pareja también se despierta de madrugada para estar con ella y atender a su pequeña hija, quien tiene recién 18 días de nacida.

“Youna sí me ayuda en las madrugadas con Xianna, se levanta conmigo así que por ese lado no me quejo”, expresó.

Recordemos que Samahara Loabtón se convirtió en madre por primera vez hace algunos días. Ella y su pareja Youna se encuentran viviendo una de las mejores etapas de su vida, ya que afirman que el nacimiento de la bebé fortaleció su relación.

