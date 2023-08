Samahara Lobatón fue intvitada al programa de Magaly Medina tras exponer las conversaciones sobre el comportamiento agresivo de Youna.

La influencer contó que el barbero no cumple con la manutención de su hija y que los pagos que realiza son al año. Además, indicó que pese a que no le entrega el monto que acordado, ella se las ingenia para arreglárselas.

“En 3 años que tiene mi hija, no le pedía absolutamente nada (a Youna). Cuando él estaba acá (EE.UU.) el primer año me pasaba 400 soles, el siguiente año me pasó 600. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué hago con 400 soles con una recién nacida? ”, manifestó la hija de Abel Lobatón.

“ Yo he sido siempre el soporte económico de mi hija y de mi casa. A él le dije cumple tu rol como papá que acá estoy yo y yo cubro todo. Ahora que le estoy pidiendo el 50% de mi hija, no quiere pagarle un seguro, no quiere pagar la casa y me dice las conversaciones que como tengo nuevo marido, que tu marido mantenga mi casa ”, añadió.

