Youna confiesa que intentó atentar contra su vida al no superar su ruptura con Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón y Youna continúan con sus peleas en televisión nacional. Ahora, el barbero tuvo una transimión en vivo con Magaly Medina esde Estados Unidos y se defendió de las acusaciones de la hija de Melissa Klug.

En su conversación con la ‘Urraca’, la expareja de Samahara afirmó que no evade sus responsabilidades como padre, al contrario, acusa a la influencer de impedir que hable con su hija.

“ Me prohibió hablar con mi hija una semana y media y yo no sabía cuándo me iba a llamar, le escribí a la nana, pero creo que ella le prohibió que me respondiera, igual le dejaba mensajes para que haya evidencia de que yo estaba preocupado por la bebé ”, manifestó.

Luego, dijo que la influencer quiere comunicarse con él cuando se encuentra trabajando y deja de responderle los mensajes cuando quiere comunicarse con su hija.

Además, habló sobre las declaciones de Samahara, quien lo acusó de amenazarla con colgarse de un árbol si no retomaban la relación.

De acuerdo con el barbero, reconoció intentó quitarse la vida, ya que entró en un cuadro de depresión al no aceptar que su hija ya no viviría junto a él. En esa línea, dijo que pidió ayuda en un hospital psiquiátrico de Estados Unidos y que ha tenido que ser recetado para superar su condición.

