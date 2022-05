Samahara Lobatón está en medio de la polémica tras ser denunciada por el presunto delito de violación de la libertad personal (acoso) contra una jovencita de nombre Jorka Otoya, según informó el programa ‘Amor y Fuego’.

De acuerdo al documento, la hija de Melissa Klug amenazó de muerte a la presunta víctima porque supuestamente tendría una relación amorosa con su actual pareja Jonathan Horna Feijoo, conocido como ‘Youna ’.

Asimismo, el programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre mostró un supuesto chat de WhatsApp entre Samahara y la joven Jorka, donde la influencer le lanza amenazas.

La supuesta conversación de Samahara, que mostró ‘Amor y Fuego:

(JORKA) Samahara deja de llamar, que ahorita estoy con mi familia. Ya sé que me vas a insultar, y no me voy a rebajar a tu nivel. No tengo ni tuve nada con Youna

(SAMAHARA) A mi nivel, mi amor no me llegas a los talones pastrula de mier*** No me quieres contestar... me vas a ver en tu casa, así que por tu bien contestarás.

(JORKA) Averíguate mi casa y llevo las cámaras, la que queda mal eres tú.

(SAMAHARA) Averíguate jajajaja yo sé donde vives y nada me da miedo. Te mato, hija de p*** porque te mato. (...) te gusta panudearte con Youna, inventar que tienes algo con él, asquerosa

(JORKA) No me gusta tu marido, hijita

(SAMAHARA) A todo el mundo le dices que tiene algo con el, me vas a conocer

Samahara Lobatón denuncia

Samahara Lobatón se defiende

Samahara Lobatón, por su parte, negó que haya sostenido una conversación con la joven y dijo ignorar que existía una denuncia en su contra.

“Yo ni sé quiénes, ahora se inventan conversaciones (...) ahora se edita todo, asi que espero que sea verdad, me parece muy raro, ese número solo lo uso para trabajar (...) ahora no se sabe hasta qué punto llega la gente infeliz”, comentó en ‘Amor y Fuego’.

