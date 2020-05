La noticia de que la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, está embarazada de 17 semanas, ha causado furor en todas las redes sociales y medios de comunicación. Y es que ya se venía especulando dicha información, pero fue la misma joven la que confirmó la noticia el último viernes.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad: velar por ti y porque todo a nuestro alrededor este súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro. No hay porque esconderlo más ES UNA BENDICIÓN”, fue lo que escribió la hija de la chalaca en su cuenta oficial de Instagram, junto a la fotografía de su ecografía.

Sin embargo, recordemos que hace algunas semanas se hicieron públicos dichos rumores de que Samahara estaría en la dulce espera, sin embargo ella salió a negarlo.

“Es como la 5ta vez que me embarazan en lo que va del año. ¿No hay nada mejor que inventarse?. El día que lo esté y yo quiera decirlo, créanme que lo haré, mientras no se inventen! Gracias”, escribió Lobatón.

Sin embargo, sacando cuentas, en ese entonces la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ ya estaba embarazada, y explicó a través de sus redes por qué es que negó la noticia.

“Nos faltaban decirle la noticia a dos personas: mi bisabuela y la abuela de Youna. Y es cuando sale el rumor de que estoy embarazada. No lo hice por negar a mi hijo, para nada, era lo que menos quería. Lo que no quería era que se enteraran de esa forma. Entonces ese día agarré y llamé a mi bisabuela y le dije que estaba embarazada, se puso feliz. Las dos lo tomaron de la mejor manera”, aseguró.

"Fue mágico, estoy feliz, ya es una noticia que saben todos. Muchas gracias por todos sus mensajes, no esperé recibir tantos lindos mensajes”, finalizó diciendo.

