¡Sin roches! Luego de discutir en vivo con Diana Sánchez, varios usuarios le han recordado a Gabriela Herrera el fuerte enfrentamiento que tuvo con Samahara Lobatón cuando ambas formaban parte de “Combate”. Sin embargo, la bailarina sorprendió al confesar que ya es amiga de la hija de Melissa Klug.

Todo se dio durante la última edición de “Reinas del Show”, cuando la joven bailarina fue consultada sobre el acalorado intercambio de palabras que tuvo con la exchica reality.

“No vengo a pelearme (…) No soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, no me sigas, no me comentes y bien. Hay personas que me conocen realmente como soy”, comenzó diciendo.

Frente a ello, Gabriela recordó que Diana Sánchez estuvo cuando se peleó con Samahara Lobatón y deslizó que por eso la popular ‘Chata’ “no la pasa”.

“El tema de una pelea con una compañera no creo que le afecte tanto al resto como para criticarme por eso, es una pelea de la que me arrepiento, pero ambas nos pedimos disculpas. Hoy por hoy somos amigas, con ella hablamos de su hija”, agregó Herrera.

