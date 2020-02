Poco duró el distanciamiento entre Samahara Lobatón y su enamorado, Youna. La pareja habría retomado su relación a pocos días de su polémica ruptura y hasta decidieron viajar juntos al extranjero.

Así lo han dejado ver ambos, quienes han compartido varios videos y fotos de sus vacaciones por Punta Cana, República Dominicana.

Aunque no han publicado fotos juntos, la pareja ya se sigue otra vez en Instagram y hasta se dan “me gusta” en sus publicaciones.

Recordemos que, hace poco más de una semana, Samahara Lobatón sorprendió a propios y extraños al borrar todas sus fotos con Youna.

Por su parte, fue el jovencito quien confirmó que ya no estaban juntos e incluso acusó a Samahara de obligarlo a publicar fotos juntos.

“Si me preguntan el porqué borro las fotos con Samahara es porque ella y yo no estamos y me veo obligado constantemente a subirlas (a Instagram)”, publicó Youna en ese momento.

Sin embargo, esto parece no incomodarle a la hija de Melissa Klug y rápidamente perdonó a Youna.

