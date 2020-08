Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, tiene siete meses de embarazo y en el programa “En Boca de Todos” le expresó todo su amor al padre de su hija, “Youna”, con quien estuvo enlazada en vivo desde Punta Hermosa.

Samahara Lobatón dijo que su relación se ha ido consolidando con los meses pese a ser jóvenes, por eso solo tuvo palabras de amor para con “Youna”. “Es una persona que te impulsa a jacer cosas mejores, a hacer las cosas bien. Creo que como pareja hemos crecido. Creo que siendo tan jóvenes hemos logrados bastantes metas, Dios nos puso una prueba en el camino en nuestra relación, pero es para seguir adelante, para tomar impulso”.

Pero no solo Samahara Lobatón se mostró enamorada de “Youna”, él también expresó lo que habría generado la hija de Melissa Klug en su vida. “Samahara es una persona que me ha hecho crecer mucho, le agradezco que haya llegado a mi vida. No tenía tantas metas como las que tengo ahora. La amo mucho”.

