La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón anunció por todo lo alto que se convertirá en madre por primera vez y que se encuentra feliz porque un hijo siempre es una bendición.

Por su parte, su novio y padre del pequeño en camino, Youna, decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram con un emotivo mensaje, el cual acompaña la foto de la ecografía.

“No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo. El miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más”, se comienza leyendo en el post.

Asimismo, el joven deposita toda su fe en Dios y pide la sabiduría y fortaleza necesaria para poder criar a su pequeño. “Solo espero que Dios me de fuerzas para no soltarte nunca y sabiduría necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia envía carta notarial a Magaly Medina y ella le responde en vivo (VIDEO)