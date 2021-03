La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, se convirtió hace unos cinco meses en mamita al dar a luz a su pequeña Xianna, quien hoy es su motor y motivo.

Sin embargo, algunas seguidoras suyas quisieron saber si le gustaría volver a embarazarse y tener un segundo bebé, por lo que ella no dudó en responder, pues lo tiene claro.

Samahara Lobatón descartó la posibilidad de volver a embarazarse y tener en un futuro a un segundo bebé.

A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón respondió: “No. Tengo buenos motivos por el cual no quiero más hijos, pero no escupas al cielo. No quiero que otra vez me caiga en la cara”.

Recordemos que Samahara Lobatón dio a luz hace cinco meses y convirtió a Melissa Klug en una de las abuelitas más jóvenes de la farándula.

VIDEOS RECOMENDADOS

Vania Bludau revela que vuelve a Estados Unidos y denuncia acoso de la prensa - diario ojo

Vania Bludau revela que vuelve a Estados Unidos y denuncia acoso de la prensa - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR