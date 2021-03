La grabación de una mujer se ha viralizado en las redes sociales, luego de que de manera pública le pidiera al cantante Jhonny Rivera un celular para su hija por su cumpleaños del próximo 29 de marzo.

La mujer de Armenia, Colombia, usó las redes sociales para grabarse. “Quisiera que me hicieran el favor de ayudarme a cumplir el sueño de mi hija, y es que Jhonny Rivera viniera a Armenia a su cumpleaños. Además, que él pudiera traerle un celular porque yo no se lo puedo dar”.

Enterado el cantante, decidió responderle, pero antes dijo que mensajes como ese le llegan “miles”. En ese sentido dijo que es bastante complicado ayudar a todas las personas.

“Piden casa, motos y peluches. ¡Increíble! Piden para todo. La gente no entiende que no soy un banco”, manifestó el cantante de música popular, dando a entender que no podría cumplir esta petición.

#Viral | Conozca la respuesta del cantante de música popular Jhonny Rivera, a la petición de la madre cuyos hijos maltrataron en Armenia. La mujer le pidió celulares y hasta concierto en vivo. Esto dijo el artista. 👇 pic.twitter.com/zEJ9nnr2UT — El Nuevo Día (@nuevodiaibague) March 18, 2021

