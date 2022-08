La influencer Samahara Lobatón reapareció en las redes sociales este jueves 18 de agosto de 2022, luego de protagonizar un bochornoso incidente en televisión por presumir la fiesta de 40 mil soles que le hizo a su hija Xianna.

Y fue precisamente con su hija con quien reapareció en Instagram en una celebración por el Día del Niño. “Día de peinados locos por el Día del Niño”, escribió la hija de Melissa Klug en una foto de la niña.

Foto: Instagram @sam_lobaton_klug

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

Después de hacerse viral por un video donde el tiktoker George Rubin reveló que las zapatillas que Samahara Lobatón tanto presume son bambas, la hija de Melissa Klug sorprendió con un fuerte comentario.

“A mí me pagan por hacer publicidad, yo uso zapatillas originales y lo puedes ver en mi Instagram. Le compro zapatillas de colección a mi hija de un año y medio, yo también me compro. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija, ¿por qué no pondría comprar zapatillas originales”, dijo Samahara Lobatón.

Por este comentario, la hija de Abel Lobatón ha sido duramente criticada en TikTok.

