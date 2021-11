Samahara Lobatón causó revuelo al reconciliarse con el padre de su hija Jonathan Horna Feijoo, más conocido como Youna. Fue el joven quien publicó varias fotografías de ellos dos besándose frente al mar.

Sin embargo, la hija de Melissa Klug no quiso admitirlo y - durante una enlace en vivo con el programa ‘América HOY’ - señaló que es una tema que “no quiere tocar”.

Rodrigo González aprovechó para destruirla y revelar que Samahara habría cobrado por darle la supuesta exclusiva a Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Y todavía la Samahara dice que no lo afirma ni lo niega, pero si estás chapando, te dice que te ama... pero los dos mil soles que te pagaron hoy en América HOY no fueron suficientes, quiere dos mil más, ha aprendido de la madre (Melissa Klug) sabe del business”, aseguró el popular ‘Peluchín’.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ criticó a Samahara por no soltar la primicia, pese a que había cobrado una fuerte suma de dinero.

“Nadie te va a hacer una transferencia, porque el viaje te está saliendo gratis con ese enlace, porque le has cobrado a la producción de ‘América HOY’ por estar allí ¿o no? han desembolsado ese dinero para que hable y cuando te conectas, ¿no vas a decir nada? nadie se deshace de miles de soles para que no sueltes la pepa. Ellos quieren saber sobre el chape”, cuestionó Rodrigo a la influencer por no revelar sobre su reconciliación con Youna.

