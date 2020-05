La noticia que anunció Samahara Lobatón al confirmar que se encuentra embarazada a sus cortos 19 años ha causado revuelo. Y es que la joven decidió contar mediante sus redes sociales cómo fue este proceso desde que se enteró de la noticia.

Al principio relata que se sentía con mucho temor por cómo reaccionaría su familia, explícitamente sus padres, al saber sobre este hecho.

Ante la insistencia de sus fanáticos, la hija de Melissa Klug reveló que las primeras personas en saber sobre su estado de gestación fueron sus hermanas y una tía cercana. “Después de ellas ya comenzamos a pasar la noticia, hasta que tuve que hablar con mi mamá y con mi papá”.

“Obviamente no esperaba que tuvieran la mejor reacción del mundo, pero yo vivo sola ya hace un año, me mantengo sola y no esperaba que me gritaran o cosas así”, aseguró.

Samahara comenta que su padre, el exfutbolista Abel Lobatón tomó la noticia de manera alegre. “Mi papá lo tomó bien, no lo tomó como esperé. Esperé que me gritara o algo así, lo tomó super bien”.

Por otro lado, Melissa Klug aprovechó la coyuntura y escribió un extenso mensaje reflexivo en su cuenta oficial de Instagram y dejó en claro que siempre estará a la espera de que su hija recapacite y vuelva a acercarse a la familia.

“Yo siempre tendré un lugar incondicional en mi corazón para cada uno de mis hijos, así su edad no les permita reflexionar sobre sus acciones. Siempre tendrán la puerta de mi casa abierta para cuando llegue el día en que reflexionen”, escribió la ‘Blanca de Chucuito’.

