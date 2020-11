Samahara Lobatón reveló que se vio obligada a dar fórmula a su bebé pues esta nació baja de peso.

A través de Instagram, la hija de Melissa Klug contó que no ha tenido problemas con la lactancia materna. “Perfecto, me ha ido súper bien con la lactancia”, señaló. “No he tenido heridas, Xianna tiene un buen agarre y tengo bastante leche”, agregó.

Sin embargo, Samahara Lobatón contó que durante la primera semana de vida, tuvieron que darle fórmula: "La primera semana usamos fórmula y una vez que Xianna cogió el peso que necesitábamos, se suspendió, solamente usamos una semana”.

“Xianna nació baja de peso y no lograron ponerle la vacuna de la BCG. El día jueves su médico nos dio luz verde para vacunarla porque ya cogió peso y hoy la vacunamos”, reveló la jovencita.

De otro lado, Samahara Lobatón contó que su bebé no llora mucho: “Se porta súper bien, es súper renegona pero no es llorona”.

