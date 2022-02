La influencer Samahara Lobaton se pronunció tras ser denunciada en TikTok por presuntamente no cumplir con la publicidad para una marca. A través de Instagram Stories, la hija de Melissa Klug aseguró que cumplió con todo lo pactado, pero toda su familia se contagió de COVID-19.

“El sorteo se realizó, se dio una ganadora, pero ella pidió que se vuelva a hacer (...) lastimosamente la misma semana que ella lo pidió, mi hijita se contagió de COVID y obviamente nos contagiamos Youna y yo, Xianna estuvo muy mal, tengo mis fichas (...) Tuvimos que llevarla de emergencia porque no le bajaba la fiebre de 40 y tuvo 24 horas con fiebre sin bajarle una sola hora un punto de fiebre”, dijo Samahara Lobatón.

“Se les comunicó a todas las marcas con las cuales trabajo (...) que mi hija estaba delicada de salud y que yo también estaba enferma, y que se iba a parar todo tipo de publicidad durante esa semana porque yo dedico a cuidar a mi hija. Para empezar, ustedes saben, no me gusta exponer cuando Xianna está enferma ni me gusta hacer morbo de esto”, explicó la influencer.

Según Samahara Lobatón, tras la denuncia se puso en contacto con la empresaria, pero ella no quiso retractarse: “Yo llamé el día de hoy a la empresa, a esta chica porque es una joven, a decirle que se le iba a hacer la devolución del dinero porque era difamación lo que ella estaba haciendo porque se cumplió todo lo prometido, y ella dijo que no quería la devolución y que ella quería seguir con el video porque quería hacer morbo de esto. ¿Qué quiere decir? Que ella, netamente, está colgándose de mi imagen o está haciendo morbo con mi imagen”.

En ese sentido, la influencer aseguró que estarían colgándose de su imagen: “A mi parecer ella se está colgando de algo que no tiene ni pies ni cabeza y quiere difamarme (...) quiere agarrar colgándose de mi hija, quiere hablar de ella, quiere hablar cosas que, de verdad, no la involucran, tenemos una llamada grabada, ella quiere colgarse de una bebé que no tiene la culpa de absolutamente nada y me parece que es morbo. Vamos a tomar acciones legales y, como siempre, soy sincera, ustedes se merecen una explicación porque yo tengo que dar la cara y yo no he hecho absolutamente nada malo”.

Por esta razón, Samahara Lobatón tomará acciones legales: “Si ella no quiere tener problemas legales, porque lo que está haciendo es difamación, va a tener que verlo directamente con mis abogados. Yo ya no voy a comunicarme con ella directamente, mis abogados son los que se van a encargar de este tema porque lo que ella está haciendo es difamación y está amenazando a una menor de edad”.

