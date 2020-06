Samahara Lobatón ya tiene casi cinco meses de gestación y está a punto de convertir en abuelos a Melissa Klug y Abel Lobatón. Ella anunció que sería madre de una linda princesa el pasado 2 de junio, en un emotivo video junto a su novio, Youna.

Poco se conoce de la pareja de Samahara. Se sabe que se dedica a la barbería, ama los tatuajes y tiene una relación de al menos dos años con la hija de la ‘Blanca de Chucuito'.

“No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo. El miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más; solo espero que Dios me dé fuerzas para no soltarte nunca y sabiduría necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor”; escribió, emotivo, Youna junto a la ecografía de su bebé.

Y aunque el joven no es de publicar muchas fotos íntimas de su familia - incluso no publica fotos con Samahara - en este Día del Padre, 21 de junio, compartió una imagen que llama la atención.

En la foto - a modo de caricatura - aparece el muchacho con una niña de aproximadamente 3 años. La niña apareció en otra fotografía que publicó Youna hace días en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a la descripción, el joven da a entender que está alejado de la niña y se muere por estar con ella. ¿Acaso Youna tiene otra hija?

“Me levanto imaginando todos los momentos a tu lado y muero de ganas por tenerte en mis brazos mi reina 😭No puedo prometerte que voy a estar por el resto de tu vida pero si puedo prometerte que voy a amarte por el resto de la mía”.

TE PUEDE INTERESAR