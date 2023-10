Samahara Lobatón no se calló nada y sacó chispas durante la última edición de “La Casa de Magaly”, donde tuvo fuertes calificativos hacia Yahaira Plasencia, a quien acusó de haber “destruído” su familia cuando Jefferson Farfán tenía una relación con Melissa Klug.

Todo se dio cuando Alfredo Benavides conversaba con la influencer, y señaló que una persona cercana a ella quiso presentarle, en algún momento, a la salsera.

“Una vez (me la crucé) y no la saludé. Me la quisieron presentar, no tengo nada que hablar con ella, so tengo por qué saludarla (...) Es la amante, romper una familia, ¿cómo vives con la culpa que rompiste una familia?” , expresó la hija de la chalaca.

Yahaira le responde a Samahara Lobatón

Por su parte, Yahaira Plasencia estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultada sobre las últimas declaraciones que dio Samahara Lobatón sobre su relación con Farfán.

“La verdad no tengo nada qué decir sobre ese tema... No la conozco, pero las opiniones de todos se respetan”, dijo la cantante.

