Samahara Lobatón no pudo explicar por qué motivo dejó de seguir a su pareja, Jonathan Horna ‘Youna’, en Instagram. Al ser consultada sobre la presunta relación tóxica que tendría con él, la influencer se excusó diciendo que son “chibolos”.

“Una relación se basa en amor, en confianza y, en verdad, si hemos cometido errores, estamos para crecer juntos e ir sumando en la vida, como todos”, dijo Samahara Lobatón a las cámara de “Amor y fuego”.

“¿Ya se van a seguir por Instagram?”, le preguntó la reportera. “¿Él y yo? Es que somos chibolos, pues... pero todo bien, todo bien, nosotros estamos muy bien como familia”, respondió la influencer entre risas.

Asimismo, la reportera le preguntó sobre la siguiente frase que publicó en Instagram: “No aceptes mediocridades de nadie, si no te respetan, te vas”. “Ah, pero yo no tengo por qué mandarle indirectas a él, se lo digo en mi casa. No, no, no, todo perfecto, estamos felices”, aseguró Samahara Lobatón.

“De repente prefieres no ver sus redes sociales”, le dijo la reportera. “Yo las veo, él sabe y es más, se las respondo”, explicó la influencer, quien aseguró que no se han bloqueado en las redes sociales y, pese a que no se siguen, esa es la forma en la que se “entienden”.

“Nosotros no estamos bloqueados, simplemente no nos seguimos, pero nos llevamos súper bien él y yo. Así somos él y yo, así nos entendemos, así nos entendemos”, manifestó.

Fuente: Willax Televisión

