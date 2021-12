Samahara Lobatón contó que Youna y ella abrirán muy pronto un negocio y así lo comentó la hija de Melissa Klug con Magaly Medina.

Samahara Lobatón contó haber regresado con el padre de su hija porque le ha mostrado una nueva faceta, que es el querer salir adelante con su familia. Por ello tienen el plan de hacer un negocio juntos.

“Me muestra un lado de él que antes no lo había visto. Me muestra que quiere crecer con nosotras. Ahora estamos viendo un negocio juntos. Ahora vamos a abrir un negocio, ya dentro de poco, ya lo van a ver”.

Samahara Lobatón prefirió no dar mayores alcances hasta que se vuelva realidad. “Sé que a veces no funciona, pero queremos abrir una fusión de dos negocios, pero pronto lo vamos a decir, porque si lo cuentas, no se hace. Queremos fusionar dos negocios. Él va abrir su parte y yo la mía y vamos a tener un área contable, pero tengo y sé que esto va ir super bien. Es una negocio que nos ha caído a pelo”.

Finalmente, solo tuvo palabra de elogio hacia Youna. “Youna chambea de sol a sol, es barbero, ese es su trabajo, su fuente de ingreso, trabaja de lo que trabaja desde los 16 años. Es bien chamba”.

