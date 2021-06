La influencer Samahara Lobatón compartió fotos y videos del viaje que realizó a Ica junto a su hija y a su expareja Jonathan Horna, mejor conocido como “Youna”.

En los últimos días, la hija de Melissa Klug ya había dejado ver que se encontraba en Ica con el padre de su hija. De hecho, compartió una imagen junto a él en el Día del Padre.

“FELIZ DIA. Algo que no me cansaré de decir es lo buen padre que eres con xianna , me hace feliz que seas un SÚPER PAPÁ”, señaló Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, poco después publicó videos de un momento romántico junto a Youna. En las imágenes se observa que se trató de una cena romántica con rosas, vino y malvaviscos.

Samahara Lobatón no ocultó que se encontraba con el padre de su hija, aunque él no publicó ningún video junto a la influencer.

Hasta el momento, Samahra Lobatón no ha confirmado una reconciliación con el padre de su hija. Semanas atrás aseguró que intentaban llevarse bien por su hija.

