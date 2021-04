Samahara Lobatón y Jonathan Horna Feijoo, mejor conocido como Youna decidieron olvidarse de todos y emprendieron rumbo a Cancún. La parejita viene disfrutando del caribe mexicano junto a su pequeña hija Xianna.

El barbero aprovechó unos minutos de sus vacaciones para dedicarle un tierno mensaje a su hija en su cuenta oficial de Instagram.

“En nuestro viaje conversamos mucho, te dije muchas cosas que probablemente no me entiendas porque estas muy pequeña, te conté lo feliz que estaba por tenerte a mi lado, lo que sentí al tenerte en mis brazos por primera vez, incluso los planes que tenemos a futuro y Dios mediante se cumplan feliz porque noto la alegría en tu rostro cuando vivimos esos momentos y mucho mas cuando estas conmigo”, se lee en el inicio de la publicación.

“Pero me es necesario resaltarte que te amo como no tienes idea, que eres lo mejor que me pudo pasar en la vida y que siempre mediante cualquier circunstancia estaré para ti”, añadió,

“TU PAPI como siempre te lo digo cuando te levantas con esa sonrisa hermosa alegrándome el día desde que comienza hasta que termina. Para mi, eres la niña mas hermosa del universo y siempre te lo repito mi amor y espero ser para ti el mejor padre también. Sin mas que decir la pasamos increíble y una vez mas quiero dejarte claro lo mucho que te amo y siempre estaré aquí. CON MUCHO AMOR: TU PAPI”, concluyó.

Cabe indicar que hace unos meses, Youna y Samahara Lobatón protagonizaron un terrible escándalo de agresión.

