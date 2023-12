Samantha Batallanos estuvo en ‘Magaly TV: La Firme’ para hablar sobre la agresión que sufrió por parte de su expareja Jonathan Maicelo.

La exMiss Grand afirmó que ella cubrió su parte de los gastos mientras convivía con el boxeador e incluso, el anillo que le regaló y presumió en redes, solo fue como parte de una publicidad.

“Él dijo que te había dado un anillo de oro blanco con un brillante de un kilate, eso dijo en un programa de televisión, yo lo vi ahora”, consultó la ‘Urraca’.

“ Bueno, sí pues, él me dio el anillo, pero era un regalo que se tenía que hacer una publicidad. No es de un kilate, era ‘Circón’, pero nunca me importó Magaly, yo estaba feliz con mi anillo de ‘Circón’, te juro, yo me paseaba por los canales de televisión contenta ”, comentó Batallanos.

“ Yo lo veía feliz siendo así en esa posición y yo lo aplaudía, no me importaba, nunca me importó que me dé un anillo con ‘Circón’ o que no me dé regalos, que no me mantenga, jamás me importó eso ”, agregó.

