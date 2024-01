Después de pasar por duros momentos tras denunciar ser víctima de agresión por parte de su expareja Jonathan Maicelo, la modelo Samantha Batallanos habría decidido continuar con su vida en la farándula y visitó el set de ‘Préndete’, en donde hizo una fuerte revelación a los conductos del magazine y es que la modelo confesó que el exfutbolista Jefferson Farfán le parece muy atractivo.

Durante la conversación, la exreina de belleza no pudo evitar comentar sobre los cambios físicos de algunos futbolistas a lo largo de los años. En este contexto, se refirió a Jefferson Farfán, ex de Yahaira Plasencia, destacando su atractivo y porte varonil.

No obstante, la modelo aclaró que aún no conoce a Jefferson Farfán personalmente, pero aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por su atractivo. “ No, todavía no lo conozco, sí (es apuesto) es un moreno muy guapo, me encantan los de piel canela... ”, comentó Batallanos.

Sin embargo, la ‘Foquita’ no sería el ´único futbolista que le llama la atención a la influencer, pues confesó que Carlos Zambrano también le parece atractivo, pero respeta su estado civil. “ Muy guapo el chico, no lo conozco mucho, no sé mucho de él, acabo de ver las fotos, nunca me lo han presentado, pero muy guapo ah. Ah, está casado, ya es otra cosa, next... Zambrano es muy guapo, pero tiene su señora, saludos entonces ”, dijo.

La modelo también habló sobre sus preferencias en cuanto a parejas, asegurando que no tiene un prototipo específico y recordando a sus anteriores relaciones. “ La verdad es que no he tenido un tipo específico, la verdad es que he tenido todas las razas, por así decirlo ”, añadió.