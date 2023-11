Samantha Batallanos se encuentra viviendo a flor de piel su romance con Jonathan Maicelo. Sin embargo, luego de varios meses de relación, la modelo confirmó que tiene planeado casarse con el boxeador, pero con una curiosa condición.

En ese sentido, la modelo sorprendió a propios y extraños al brindar declaraciones exclusivas para el programa “América Hoy”, luego de los rumores sobre un posible distanciamiento con el deportista.

“¡No! ¡Él está más amarrado a mí! ¡Estás loco! Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las monedas” , comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que luego le preguntaron a Samantha sobre cómo le gustaría que le pida Jonathan la mano de manera oficial. “Cuando sea millonario y me dé la verdadera roca, ahí le digo que ya”, enfatizó.

