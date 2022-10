En la última semana, se supo que los 30 años de prisión para John Kelvin no serían cumplidos y que en las próximas horas saldría en libertad, esto puso en desacuerdo a los conductores de espectáculos, quienes criticaron a quienes celebraron la decisión alegando justicia para el cantante.

Una de las que aplaudieron la decisión de los jueces, fue Génesis Tapia, quien afirmó que se había hecho justicia para el cantante y al sentir que Samuel Suárez la llamó hipócrita, ella volvió a resaltar y defender su punto, logrando respuesta del conductor de ‘Instarandula’: “Si ella sintió en algún momento que yo le he querido decir hipócrita públicamente, le digo que no es mi intención, ni lo pienso”.

Sin embargo, la oportunidad para poner en su lugar a la exbailarina, no fue desperdiciada y ‘Samu’ afirmó que no está de acuerdo con Génesis: “En lo que sí no estoy de acuerdo es en este hashtag que ella hace con ‘justicia para John Kelvin’, treinta años a mí también me parece demasiado, pero un año también me parece poquísimo”.

Usando un ejemplo un poco más cercano y afirmando que conoce la forma de ser de Génesis Tapia, Samuel Suárez decidió afirmar que la posición de la pelirroja sería otra si tocaran a alguien de su familia: “Yo estoy seguro de que si alguien le hiciera algo así a tus hijas, pedirías cadena perpetua”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO