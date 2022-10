El periodista Samuel Suárez cuadró a Giuliana Rengifo tras enviarle una carta notarial a Magaly Medina por presuntamente haberla llamado “pelandusca, bataclana, tamal mal envuelto, roba maridos y runruna”.

“¿Qué abogado asesora a Giuliana? Yo sí creo Magaly le mandó indirectas, pero nunca mencionó su nombre, así que legalmente no procede a nada. Pero Giuliana ya se adjunta todo lo que dice, hasta la canción del Dj del policía se le apropió. Ayyy Giuliana querida, bájale dos cambios al show”, comentó ‘Samu’ en Instarandula.

“Chistoso eres ¿no? Que me deje como amante y me diga prostituta te parece chiste y que le agradezca mmm... ya pues Samu”, fue la respuesta de Giuliana Rengifo, difundida por ‘Samu’ en Instarandula. Sin embargo, el periodista no se quedó callado.

“Giuliana querida, sabes la estima personal que te tengo y me alegra muchísimo verte crecer con tus negocios, música, etc. Soy el primero en celebrar tus logros personales y lo sabes. Pero siempre voy a decir lo que pienso, así no te guste y sabes bien el show que estás generando. No te han dicho “prostituta” y creo lo aclaró, pero ya te has revisado la Real Lengua Española completita para creer te ha dicho eso. Si tú le andas sacando el jugo al circo y provocas como se te da la gana, habrá respuesta también. Bájale 2 cambios al espectáculo que tú misma estás moviendo. Y mientras sigas victimizándote por indirectas sin nombres y apellido, seguiré riéndome”.

“Las cosas como son y te lo he dicho en varias oportunidades sobre lo que pienso realmente de todo este circo, del cual estás sacando un provecho enorme y bienvenido, bien por ti, sácale el jugo, aprovecha toda esta exposición para vender los perfumes, para vender tu música, para vender lo que quieras, ya está, pero de ahí a cartita notarial, a adjuntarte cositas que no son tuyas, no, no estoy de acuerdo”, comentó ‘Samu’.

El periodista pidió a Giuliana Rengifo que no le envíe una carta notarial a él por burlarse de este tema: “No, no soy chistoso, me río de los chistes que leo y que veo, que es algo muy diferente, y no me prohibas reírme y burlarme porque ahora haces una carta notarial por alguien que te dijo o lo que tú crees que te ha dicho directamente a ti “tamal mal envuelto””.

Samuel le responde a Giuliana - diario ojo

Fuente: Instarandula

