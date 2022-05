No le perdona nada. Luciana Fuster usó sus redes sociales de quejarse de que la criticaron por sus iluminaciones en el cabello, pero Samuel Suárez le hizo recordar que ahora no hay tiempo para sus quejas, ya que la noticia de hoy, en farándula, es Melissa Paredes y su mamá.

Luciana Fuster usó su ‘Instagram’ para quejarse de que la acusen que se tiñó el cabello en color rubio: “Quiero que me cuenten por dónde mi pelo es rubio y ¿por qué no hicieron una nota igual de tonta cuando me pinté el pelo negro hace poco? Me tienen harta, ridículos, déjenme en paz”.

Ante las quejas de Luciana, Samuel Suárez reaccionó: “Alguien le puede decir a la niña que no es su momento jaja que le deje protagonismo a Melissa y su mami aunque sea un día, ahora quiere hacer show por su pelo, yaaa pues, ¿tanto le afecta no ser portada un día? Que se canse”.

