La polémica llegada de Melissa Paredes al programa con el que antes compitió, ‘Mujeres al mando’, ha despertado diferentes reacciones en el público y los periodistas de espectáculos y Samuel Suárez no podía ser ajeno a ello.

Mucho se habló acerca de la poca aceptación que habría tenido Melissa en el programa del canal 2, en cuanto a ello, Samu opinó: “Le siguen sacando el jugo a Melissa, no sé hasta qué punto, porque tampoco no es que les haya funcionado demasiado, pero sí los levantó”.

Durante el tiempo que la modelo está en el set de ‘MAM’, se vio como opinaban de su exesposo y más: “Melissa Paredes ha dado noticia tras noticia, le ponían al activador para que opine, lo comparaban con el gato, le han sacado el jugo”, afirmó Samuel Suárez.

Finalmente, confirmó no tener la primicia de saber si Melissa se queda o no en Mujeres al mando: “yo no sé si se va a quedar, pero tampoco creo que después de toda esa exprimida la boten”.

