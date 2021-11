Samuel Suárez se refirió a Giuliana Rengifo luego de que Tomás Ángulo aceptara sus disculpas.

Para el periodista de “Instarándula”, uno debe tener mucho cuidado al momento de hablar porque es probable que Giuliana Rengifo haya creído que Tomás Ángulo la intimidaba y nunca fue así.

“Yo no pongo las manos de fuego al nadie. Quién sabe si la historia de Giuliana sea verdad. Quizá mañana me reúno con alguien y digan que por mirarla la estuve acosando. Quizás no fue así y fue tú percepción”.

En ese sentido, Samuel Suárez acotó que está bien que le haya pedido las disculpas del caso. “Lo bueno es que te libraste de un rochesazo engorroso. En realidad estresante y a lo que deberías entregarte es a tu música que lo hace bien. Tu música está pegajosa y para adelante. Ya nos dijiste que nos reuniéremos cuando vengas a Lima. Veamos si es cierto”.

Por su parte, Tomás Ángulo aceptó las disculpas de Giuliana Rengifo y acotó: “Acepto sus disculpas y espero que esto quede como un precedente. No se puede hablar tan ligeramente de una persona que ha cuidado su honor, su imagen profesional con tanto esmero y dedicación”.

