El periodista Samuel Suárez apareció en la última edición del año de Instarándula, realizada el 29 de diciembre, con una piñata de Año Nuevo de Melissa Paredes.

“Piñatas de Melissa se venden como pan caliente en mercado central. Cositas de Año Nuevo, no dejan de sorprendernos”, se lee en su informe sobre las piñatas para despedir el año 2021.

En las imágenes se observan piñatas de Melissa Paredes, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, Andrea San Martín, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Magaly Medina.

La piñata de Andrea San Martín trae frases como “Andrea la maltratadora”, “no soy agresora, solo es que no le tengo paciencia a mi hija” y “no maltrato a nadie, si me sigues molestando te voy a pegar”.

Por su parte, en la piñata de Melissa Paredes se leen frases como “El gato sabía que estábamos separados”, “tú no eres de mi círculo cercano” y “psicópata lárgate”.

El popular ‘Samu’ aprovechó para enviar un mensaje a Melissa Paredes: “Causa, ¿cómo hacemos? Me han dicho que estás rayando en el Centro de Lima, no me mires con esa carita que yo no tengo la culpa de nada de que seas piñatita”.

Piñatas de Melissa Paredes - diario OJO

Fuente: Instarándula

