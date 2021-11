El sábado 7 de noviembre, el periodista Samuel Suárez arremetió contra Mario Irivarren tras su descargo por empujar al actor Daniel ‘Fideito’ Menacho durante la Teletón 2021.

Inicialmente el periodista se burló del comunicado que Mario Irivarren publicó en Instagram, donde pidió disculpas pero aseguró que no tuvo la intención de apartar a Daniel ‘Fideito’ Menacho.

“Sin el afán de atacar a Mario Irivarren por el hecho de ser ‘guerrerito’ como él dice, les voy a decir: las imágenes hablan por sí solas, o sea, hay cosas que la gente no puede fintear, rocé por ahí, simplemente las imágenes hablan por sí solas”, dijo el popular ‘Samu’.

“Lo único que rescato del extenso comunicado que ha dado Mario es las disculpas que ha hecho en privado y que luego obviamente él se aseguró de que fueran públicas y que le etiqueta y todo, que obviamente el mensaje todavía no lo repostea ‘Fideito’, pero sin embargo ‘Fideito’ postea esto”, agregó.

Samuel Suárez resaltó que ‘Fideito’ no reposteó a Mario Irivarren: “Obviamente el actor Daniel Menacho, al ver esto, no ha reposteado ese video, sino ha publicado eso donde dice ‘ya, no se hagan una tormenta en un vaso de agua’ (...) ¿qué más va a decir, ya, a estas alturas?”.

En ese sentido, el periodista indicó que Mario Irivarren estaría mostrando su verdadero comportamiento y aprovechó por resaltar la caballerosidad de Gino Pesaressi.

“Las personas se pintan solitas de cuerpo entero, así te pongan su carita de tristeza y dicen ‘no, yo soy una víctima, siempre me atacan porque soy guerrerito, a mí y a mis compañeros, estamos en la mira por cualquier cosa, yo solamente rocé'. Un aplauso, Gino Pesaressi, caballerazo”.

