El periodista Samuel Suárez se unió a los críticos de Rosángela Espinoza luego que la ‘chica selfie’ hizo un live donde reveló que habría sido “vetada” de América Televisión y amenazó con contar secretos de “Esto es guerra”.

“Rosángela, tú sabes muy bien lo que has hecho y por lo cual estás vetada, dejar entrever, a través de tu mami, a la cual le tengo una estima enorme, que Peter Fajardo y Elías, que hay una plata que no está, de 10 mil algo de un premio”, comentó el popular ‘Samu’.

Según Samuel Suárez, Rosángela Espinoza no habría sido vetada por un simple comentario: “Yo tengo entendido que es más, te has llegado a pelear con gente que está más arriba de Peter Fajardo (...) Hay gente que por menos han sido vetados”.

Asimismo, el periodista cuestionó que Rosángela Espinoza amenace con hablar y al final no diga nada: “Ahora, hay una contradicción enorme en Rosángela, se dieron cuenta que al principio comenzó ‘yo voy a decir porque yo no me callo nada’, y al final no dijo nada, siempre se calla, siempre amenaza con decir algo, pero nunca lo dice, por eso mismo, porque hay gente que le dice ‘Rosángela, no digas nada’ y ella es obediente”.

“Lo que estás haciendo, Rosángela, está recontra mal, es tirar barro y al final sin mostrar nada. Entonces, de qué te sirve decir ‘tú eres tal por cual, yo tengo pruebas, pero no lo voy a mostrar’, entonces mejor no lo digas para tal caso porque quedas mal tú”, concluyó Samuel Suárez.

Samuel critica a Rosángela - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR