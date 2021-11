La modelo Rosángela Espinoza sorprendió a propios y extraños al afirmar que sufrió maltrato de parte de “Esto es guerra” durante el viaje que realizaron a México semanas atrás.

Durante un live de Instagram, la ‘chica selfie’ contó que fue vetada de América Televisión y dijo no entender por qué, ya que aparentemente la producción la habría maltratado.

“Que digan la verdad cómo son las cosas, qué es lo que ha pasado este año o qué pasó en México, por qué lloré (...) yo sufrí ahí un maltrato, un maltrato... y he callado mucho, he callado muchísimo”, comentó Rosángela Espinoza.

“Pero ya no me voy a callar, ya con lo que he visto no me importa regresar a Perú, de verdad, ah, de verdad, que me digan que ‘no te pelees, que los contactos, que algún día’”, agregó.

Rosángela Espinoza dijo que no le importa pelearse con el canal a pesar del riesgo de perder los contactos: “Ag, ag, ag, porque yo no voy a callar, me da asco más bien escuchar eso”.

En ese sentido, Rosángela Espinoza reiteró que su etapa en los realities ya terminó: “Estoy haciendo otras cosas, ver otras inversiones, ya no quiero tener mi cuerpo lleno de moretones, arañones (...) Las cosas suceden por algo, yo estoy muy agradecida, siempre voy a estar muy agradecida por la oportunidad, pero obvio lo que ha pasado uno nunca olvida, que me veten ¿Qué he hecho para que me veten del canal 4?”.

“Yo ya estoy eliminada, ya, ok, no voy a ir al programa, también a otros también han vetado”, concluyó.

