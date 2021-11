La modelo Rosángela Espinoza rompió en llanto durante un live de Instagram al asegurar que fue vetada de América Televisión.

La madrugada del viernes 5 de noviembre, Rosángela Espinoza contó que tras su salida de “Esto es guerra”, se contactó con el programa “En boca de todos” para pedir que perros en adopción desfilen disfrazados por Halloween y tengan la posibilidad de conseguir un hogar; sin embargo, se lo negaron.

“La verdad es que yo ya me cansé de ocultar muchas cosas”, dijo Rosángela Espinoza inicialmente, para luego confirmar que está vetada del canal: “(...) me entero que estoy vetada ¡Oh, estoy vetada del canal 4! Así es, mi gente, estoy vetada, no puedo ir a ningún programa de América Televisión”.

Según Rosángela Espinoza, esto la hizo sentir muy triste porque ella nunca se portó mal con el canal.

“Me apena muchísimo que sean estas cosas cuando realmente yo no me he portado mal, yo no me he portado mal. ¡Y lloré ese día!”, comentó la ‘chica selfie’, quien se mostró indignada con la negativa de recibir a los perros porque el programa “En boca de todos” “tiene tanta audiencia” que podría haber ayudado en esta causa.

Fuente: Instagram Rosángela Espinoza

TE PUEDE INTERESAR