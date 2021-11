“¿Qué hago si él no quiere irse? No tengo a dónde ir, yo no tengo otro lado. Él tiene una casa extra, yo no. Además, si me voy, me puede denunciar por abandono de hogar”, fue lo que dijo Melissa Paredes el pasado 21 de octubre en televisión nacional, un día después de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera el ampay donde se le ve cariñosa con un hombre que no era Rodrigo ‘Gato’ Cuba, su actual esposo.

Sus declaraciones dejaron en shock a medio Perú, pues se asumía que la exconductora de ‘América Hoy’ y actriz había acumulado suficiente dinero producto de su trabajo en la televisión.

Por otro lado, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, además de percibir dinero gracias a la millonaria industria del fútbol del cual forma parte, proviene también de una familia de clase alta. Su padre, Jorge Cuba, es un economista y trabajó como funcionario en altos cargos públicos. Por esta razón, rechazaba la relación entre su hijo y la modelo, debido a que Paredes surgió desde abajo y poco a poco se hizo un nombre en la farándula peruana.

¿Qué pasará con los bienes y propiedades de Melissa y ‘Gato’ Cuba?

Ahora que salieron a la luz los detalles del convenio de conciliación que han propuesto Melissa Paredes y Rodrigo Cuba - cada quien por su lado - se conocieron cuáles son los bienes y propiedades que adquirieron desde que se contrajeron matrimonio, en diciembre del 2016.

“Durante el matrimonio, la sociedad conyugal Cuba - Paredes adquirió 3 bienes; dos muebles (camionetas) y un (1) departamento que a la fecha mantiene un crédito hipotecario con el banco”, precisa el documento que envió Rodrigo Cuba a Melissa Paredes, difundido este 5 de noviembre en el programa ‘Amor y Fuego’.

“El Sr. Cuba propone que cada uno se adjudique la camioneta que utilizan: la camioneta blanca para la Sra. Paredes y la camioneta negra, para el sr Cuba”, fue el pedido de los abogados de la familia de Rodrigo Cuba.

“Con respeto al departamento, ponerlo a la venta y con el producto de este se pague la deuda hipotecaria y el remanente, repartirse en partes iguales”, propone el futbolista.

