Korina Rivadeneira contó que fue muy triste ver el último capítulo de ‘La academia’ de EEG: “Qué momento tan incómodo ha sido ver esas escenas, obviamente no me lo esperaba, mucho menos de Mario Hart (...) Ha sido muy triste, la verdad. Cuando grabamos las escenas fue una cosa, pero al ver todo el capítulo ha sido súper triste para ambos porque los dos estábamos con los pelos de punta”. La modelo señaló que tanto ella como su pareja desean nunca vivir una situación similar: “Justo hablaba con Mario, o sea, pensando y deseando que jamás nos pase nada igual y hablamos de este tema también (...) Hemos comentado entre nosotros siempre ser sinceros ante cualquier posibilidad de algo o de que nos dejemos de querer un poco, porque estas escenas fueron muy fuertes para nosotros y nosotros como familia somos tan lindos, tan unidos, nos amamos tanto que no queremos meter la pata”. Fuente: América TV